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Подаренный электровелосипед стал причиной разбойного нападения в Челябинске

Похищенный электровелосипед вернули законному владельцу.

В Челябинске злоумышленник напал на бывшего возлюбленного своей знакомой и похитил электровелосипед, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В полицию обратился мужчина, сообщив, что к нему в квартиру ворвался неизвестный, избил, а после, угрожая кухонным ножом, требовал от него 130 тыс. рублей.

«Выяснилось, что знакомая нападавшего — бывшая возлюбленная потерпевшего, которая ранее подарила ему электровелосипед. Возврата потраченных на него денег и требовал злоумышленник, а не получив их, похитил транспорт и скрылся», — рассказали в полиции.

Нового ухажера, 36-летнего мужчину, задержали и возбудили против него дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).