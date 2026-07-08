Подаренный электровелосипед стал причиной разбойного нападения в Челябинске

«Выяснилось, что знакомая нападавшего — бывшая возлюбленная потерпевшего, которая ранее подарила ему электровелосипед. Возврата потраченных на него денег и требовал злоумышленник, а не получив их, похитил транспорт и скрылся», — рассказали в полиции.