Подаренный электровелосипед стал причиной разбойного нападения в Челябинске

В Челябинске злоумышленник напал на бывшего возлюбленного своей знакомой и похитил электровелосипед, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В полицию обратился мужчина, сообщив, что к нему в квартиру ворвался неизвестный, избил, а после, угрожая кухонным ножом, требовал от него 130 тыс. рублей.
«Выяснилось, что знакомая нападавшего — бывшая возлюбленная потерпевшего, которая ранее подарила ему электровелосипед. Возврата потраченных на него денег и требовал злоумышленник, а не получив их, похитил транспорт и скрылся», — рассказали в полиции.
Нового ухажера, 36-летнего мужчину, задержали и возбудили против него дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой).