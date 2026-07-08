Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске ужесточили приговор виновнице ДТП, в котором погибла мать с двумя детьми

Челябинский областной суд ужесточил приговор виновнице аварии в Красноармейском районе, в результате которой погибла 31‑летняя мать с двумя детьми. Наказание в виде принудительных работ ей заменили на лишение свободы. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: прокуратура Челябинской области

— С учётом доводов прокурора наказание заменено на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 25 октября на втором километре автодороги «Обход села Миасское». 51-летняя жительница Курганской области за рулём «Лады Гранты», выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Mitsubishi Lancer, ехавший по главной, и столкнулась с ним. От удара иномарку отбросило на встречку под самосвал Howo. В результате ДТП погибла Екатерина Артемьева, управлявшая Mitsubishi, и двое её сыновей в возрасте двух и пяти лет.

На виновницу аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Красноармейский районный суд приговорил женщину к трём годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, её обязали выплатить 4,5 миллиона рублей родственникам погибших и лишили водительских прав на два с половиной года. Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и обжаловала его.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше