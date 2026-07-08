В Челябинске ужесточили приговор виновнице ДТП, в котором погибла мать с двумя детьми

На виновницу аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Красноармейский районный суд приговорил женщину к трём годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, её обязали выплатить 4,5 миллиона рублей родственникам погибших и лишили водительских прав на два с половиной года. Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и обжаловала его.