80% воронежских водителей признались, что столкнулись с проблемами на АЗС

Согласно результатам исследования, 32% воронежских водителей столкнулись с серьезными сложностями при попытке заправить машину, а 46% оценили обстановку как «терпимую». При этом лишь 22% опрошенных заявили, что у них пока все в порядке. Из них 12% отметили, что знают об общей непростой ситуации, но сами с ней еще не встретились, а 10% не заметили никаких изменений в работе АЗС.