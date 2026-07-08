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Минчанин бесплатно ездил на каршеринговых Tesla, но вмешалась милиция

Минчанин нашел способ бесплатно ездить на каршеринговых Tesla.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин бесплатно ездил на каршеринговых Tesla, но вмешалась милиция. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По номеру 102 позвонил сотрудник службы безопасности каршеринговой компании, заявив про угон автомобиля Tesla. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сотрудниками Партизанского РУВД был задержан подозреваемый — 38-лений начальник отдела одного из минских предприятий.

Как рассказал задержанный, ранее он постоянно пользовался каршерингом в личных целях. Но в последнее время у жителя Минска возникли финансовые сложности, из-за чего он не мог оплачивать аренду авто.

«Имея познания в области программирования, он с помощью специального приложения на своем мобильном устройстве подключился к бортовому компьютеру Tesla и получил виртуальный ключ доступа к транспортному средству», — привели подробности в милиции.

Подобное дало возможность минчанину беспрепятственно открывать электромобиль, запускать системы и ездить, не используя для этого приложение, полностью бесплатно.

На одном из таких взломанных авто фигурант поехал в Молодечненский район, чтобы навестить своих родителей. Но указанный случай не был единичным. Ранее житель Минска таким же способом ездил и на других Tesla. Заведено уголовное дело.

Ранее ГАИ Минска сделала заявление об отключении таймеров на светофорах.

А вот что известно о стрельбе под Молодечно после звонка в милицию оператора АЗС.

Кстати, цены на бензин и дизель изменились в Беларуси с 8 июля.