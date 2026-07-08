Минчанин бесплатно ездил на каршеринговых Tesla, но вмешалась милиция. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
По номеру 102 позвонил сотрудник службы безопасности каршеринговой компании, заявив про угон автомобиля Tesla. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сотрудниками Партизанского РУВД был задержан подозреваемый — 38-лений начальник отдела одного из минских предприятий.
Как рассказал задержанный, ранее он постоянно пользовался каршерингом в личных целях. Но в последнее время у жителя Минска возникли финансовые сложности, из-за чего он не мог оплачивать аренду авто.
«Имея познания в области программирования, он с помощью специального приложения на своем мобильном устройстве подключился к бортовому компьютеру Tesla и получил виртуальный ключ доступа к транспортному средству», — привели подробности в милиции.
Подобное дало возможность минчанину беспрепятственно открывать электромобиль, запускать системы и ездить, не используя для этого приложение, полностью бесплатно.
На одном из таких взломанных авто фигурант поехал в Молодечненский район, чтобы навестить своих родителей. Но указанный случай не был единичным. Ранее житель Минска таким же способом ездил и на других Tesla. Заведено уголовное дело.
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