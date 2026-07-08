В немецкой гимназии произошло нападение, есть пострадавшие

Предполагаемый преступник сначала пытался скрыться, однако был задержан силовиками спустя короткое время после начала поисковой операции. Территория вокруг школы оцеплена, полиция призвала граждан избегать данного района. Для родителей и родственников учеников открыт пункт сбора в здании местной пожарной части на улице Банхофштрассе.