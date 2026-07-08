В немецкой гимназии произошло нападение, есть пострадавшие

В баварском городе Шонгау произошло нападение на территории гимназии Welfen-Gymnasium. Полиция квалифицировала инцидент как «ситуацию активного стрелка» (Amoklage).
Тревожный сигнал поступил в полицию около 13:13 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыло множество патрульных экипажей, также задействован полицейский вертолет.
По данным полиции, несколько человек получили ранения, точное количество и тяжесть уточняются. Издание BILD сообщает о четырех тяжелораненых и применении холодного оружия, однако полиция эти детали официально пока не подтвердила.
Предполагаемый преступник сначала пытался скрыться, однако был задержан силовиками спустя короткое время после начала поисковой операции. Территория вокруг школы оцеплена, полиция призвала граждан избегать данного района. Для родителей и родственников учеников открыт пункт сбора в здании местной пожарной части на улице Банхофштрассе.