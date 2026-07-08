Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В немецкой гимназии произошло нападение, есть пострадавшие

В немецком городе Шонгау (Бавария) силовики завершили операцию после нападения на гимназию Welfen-Gymnasium. Подозреваемый задержан, пострадавшим оказывается медицинская помощь. В районе школы работают экстренные службы, организован штаб для связи с семьями учащихся. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В баварском городе Шонгау произошло нападение на территории гимназии Welfen-Gymnasium. Полиция квалифицировала инцидент как «ситуацию активного стрелка» (Amoklage).

Тревожный сигнал поступил в полицию около 13:13 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыло множество патрульных экипажей, также задействован полицейский вертолет.

По данным полиции, несколько человек получили ранения, точное количество и тяжесть уточняются. Издание BILD сообщает о четырех тяжелораненых и применении холодного оружия, однако полиция эти детали официально пока не подтвердила.

Предполагаемый преступник сначала пытался скрыться, однако был задержан силовиками спустя короткое время после начала поисковой операции. Территория вокруг школы оцеплена, полиция призвала граждан избегать данного района. Для родителей и родственников учеников открыт пункт сбора в здании местной пожарной части на улице Банхофштрассе.