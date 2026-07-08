Молодого нижегородца обвинили в выводе 113 миллионов рублей для онлайн-казино

Мужчину задержали у дома на улице Деловой в конце августа 2025 года, тогда в его BMW обнаружили крупную сумму наличных, множество телефонов, сим-карт, банковские карты и ноутбук. По данным следствия, с мая 2025 года он выступал посредником между нелегальным казино и игроками, принимал деньги на подконтрольные счета, обналичивал их при достижении определённой суммы и переводил через криптообменники на чужие кошельки, оставляя себе процент. За пять месяцев через схему прошло более 113 миллионов рублей.