Молодого нижегородца обвинили в выводе 113 миллионов рублей для онлайн-казино

Нижегородские следователи завершили расследование дела о финансовых операциях на сумму свыше 113 млн рублей, которые, по версии следствия, организовал 22-летний житель города для подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мужчину задержали у дома на улице Деловой в конце августа 2025 года, тогда в его BMW обнаружили крупную сумму наличных, множество телефонов, сим-карт, банковские карты и ноутбук. По данным следствия, с мая 2025 года он выступал посредником между нелегальным казино и игроками, принимал деньги на подконтрольные счета, обналичивал их при достижении определённой суммы и переводил через криптообменники на чужие кошельки, оставляя себе процент. За пять месяцев через схему прошло более 113 миллионов рублей.
В рамках дела также задержали четверых знакомых фигуранта, которые за вознаграждение предоставляли ему карты третьих лиц; их уже осудили по соответствующей статье. Самому организатору предъявлено обвинение по более тяжёлой части той же статьи, а материалы дела в ближайшее время направят в Нижегородский районный суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что членам банды организаторов подпольных азартных игр в Нижнем Новгороде дали условные сроки.