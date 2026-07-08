Названа причина обрушения потолка палаты в больнице под Челябинском

По информации ведомства, проверка проводится после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Уточняется, что пациентов эвакуировали и перевели в другое здание учреждения.
«Выездной проверкой предварительно установлено, что на момент инцидента пациенты в указанной палате отсутствовали в связи с проведением в больнице ремонтных работ. Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровли», — говорится в сообщении.
При проведении проверки прокуратура Златоуста намерена дать оценку исполнению требований законодательства ответственными должностными лицами.