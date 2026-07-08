Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина обрушения потолка палаты в больнице под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл — РИА Новости. Прокуратура Златоуста Челябинской области проводит проверку из-за обрушения потолка палаты городской больницы, причиной которого стало подтопление из-за протечки крыши медучреждения, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

По информации ведомства, проверка проводится после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Уточняется, что пациентов эвакуировали и перевели в другое здание учреждения.

«Выездной проверкой предварительно установлено, что на момент инцидента пациенты в указанной палате отсутствовали в связи с проведением в больнице ремонтных работ. Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровли», — говорится в сообщении.

При проведении проверки прокуратура Златоуста намерена дать оценку исполнению требований законодательства ответственными должностными лицами.