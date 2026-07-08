Милиция задержала минчанина, который попал в больницу. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступила информация про кражу из салона красоты. С ресепшена, а также кабинетов исчезли рабочие мобильные телефоны, музыкальные колонки, пустой кассовый аппарат общей стоимостью более 1600 рублей.
Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что примерно в 03.00 в салон проник 18-летний житель Минска. Попасть в салон он смог через открытое на проветривание из-за жары окно на первом этаже. Помещение не было оборудовано сигнализацией, поэтому фигурант смог уйти незамеченным тем же путем.
«Фигуранта разыскали на следующий день в больнице, куда он попал после передозировки запрещенными веществами», — привели подробности в милиции.
Минчанин признал свою вину. По месту жительства милиционеры изъяли украденные вещи. Заведено уголовное дело.
Кстати, в Могилеве суд вынес приговор учительнице физкультуры, на уроке которой ребенок сломал позвонки.
Тем временем минчанин бесплатно ездил на каршеринговых Tesla, но вмешалась милиция.
Ранее ГАИ Минска сделала заявление об отключении таймеров на светофорах.