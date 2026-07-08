Милиция задержала минчанина, который попал в больницу

Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что примерно в 03.00 в салон проник 18-летний житель Минска. Попасть в салон он смог через открытое на проветривание из-за жары окно на первом этаже. Помещение не было оборудовано сигнализацией, поэтому фигурант смог уйти незамеченным тем же путем.