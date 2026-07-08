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Под Воронежем загорелся частный дом

На фотографиях очевидцев в соцсетях заметно сильное задымление, информации о пострадавших не поступало.

Днем среды, 8 июля, в Рамонском районе Воронежской области в селе Новоподклетное на улице Брусилова загорелся жилой дом. Информацию о происшествии подтвердили в региональном ГУ МЧС.

Первыми о случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях, поделившись кадрами с места событий. На опубликованных фотографиях и видео заметно сильное задымление, поднимающееся над постройкой.

В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия, все обстоятельства случившегося и информация о возможных пострадавших уточняются.

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