Пристав в Волгоградской области сняла арест со счетов родственника

По данным проверки, подозреваемая сняла арест с денег на счетах должника, который приходится ей родственником. Законных оснований для этого не было. После того как арест отменили, на счета должника поступила сумма, достаточная для полного погашения задолженности и исполнительского сбора. Однако никаких мер принудительного взыскания к должнику не применяли.