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Жители станицы под Новороссийском не могли попасть в дом из-за змеи

Хозяевам дома в Раевской пришлось вызывать спасателей, чтобы попасть домой.

Источник: пресс-служба муниципальной службы спасения Новороссийска

Необычный инцидент произошел в станице Раевской под Новороссийском. Жители частного дома столкнулись с неожиданным препятствием: крупная змея обосновалась прямо на крыльце и наотрез отказывалась уползать, не пуская хозяев внутрь.

Тогда было принято решение сообщить о незваном госте в муниципальную службу спасения Новороссийска. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что рептилия действительно заняла стратегическую позицию и не реагировала на попытки ее прогнать.

Спасателям пришлось применить специальный инструмент, чтобы безопасно изловить настойчивую змею. После успешной операции по переселению рептилию вывезли далеко за пределы населенного пункта и выпустили в естественной среде — ближайшей лесополосе.

«Спасатели спасли змею от хозяев дома, а хозяев дома — от змеи… Выпустили в лесополосе», — прокомментировал ситуацию начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.