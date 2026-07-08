Виновник смертельной аварии проведет шесть лет в колонии в Башкирии

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Стерлитамакского района, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.
28 декабря прошлого года подсудимый, находясь в пьяном состоянии, сел за руль автомобиля «BMW». На улице Элеваторной водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с опорой линии электропередач.
В результате аварии женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получила травмы, которые стали причиной смерти.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на три года.