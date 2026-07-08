Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновник смертельной аварии проведет шесть лет в колонии в Башкирии

Мужчина признал свою вину.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Стерлитамакского района, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

28 декабря прошлого года подсудимый, находясь в пьяном состоянии, сел за руль автомобиля «BMW». На улице Элеваторной водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с опорой линии электропередач.

В результате аварии женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получила травмы, которые стали причиной смерти.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на три года.