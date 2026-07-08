Жительница Дзержинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей за несуществующий автомобиль из Европы

В Дзержинске 50-летняя местная жительница стала жертвой крупных автомобильных мошенников, лишившись 1 158 300 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина планировала приобрести машину из-за рубежа и нашла в интернете сайт компании, которая предлагала услуги по доставке автомобилей из Европы. Потерпевшая заключила дистанционный договор, после чего по инструкции так называемого «менеджера» перевела указанную сумму. Деньги должны были пойти на оплату самого транспортного средства и его таможенное оформление.
Однако вскоре злоумышленники снова вышли на связь и потребовали сделать еще один платеж под предлогом дополнительных таможенных сборов. Заподозрив неладное, заявительница решила самостоятельно перепроверить информацию. Выяснив, что никаких сведений о ее покупке в базах данных нет, женщина поняла, что ее обманули, и пришла в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
В региональном управлении МВД России в очередной раз напоминают гражданам о необходимости тщательно проверять продавцов при совершении крупных сделок в интернете и никогда не переводить деньги до полного подтверждения законности операции.
Ранее сообщалось о том, как обманывали нижегородцев на прошлой неделе: звонок от «Госуслуг», автомобиль из Европы и заработок на криптобирже.