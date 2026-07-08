Жительница Дзержинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей за несуществующий автомобиль из Европы

Однако вскоре злоумышленники снова вышли на связь и потребовали сделать еще один платеж под предлогом дополнительных таможенных сборов. Заподозрив неладное, заявительница решила самостоятельно перепроверить информацию. Выяснив, что никаких сведений о ее покупке в базах данных нет, женщина поняла, что ее обманули, и пришла в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.