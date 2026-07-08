Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Урбантех Сервис» прокомментировал ситуацию на Нижегородской канатной дороге

Сейчас на предприятии проводятся проверки Ростехнадзора и других контролирующих органов.

Источник: Время

Проверки Ростехнадзора, прокуратуры и Следственного комитета Нижегородской области проводятся по факту инцидента, произошедшего на Нижегородской канатной дороге 5 июля, сообщает ООО «Урбантех Сервис».

Напомним, 5 июля из-за погодных условий на канатной дороге на расстоянии около 200 метров от станции «Нижегородская» остановились две кабинки с людьми. Сотрудники МЧС эвакуировали из них 12 взрослых и 4 детей. После этого работа канатной дороги была приостановлена.

«Всем пассажирам была оказана помощь в дальнейшем следовании к месту назначения», — говорится в сообщении. Компания выразила благодарность сотрудникам аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО ЧС и ПБ Нижегородской области, а также всем службам, принимавшим участие в проведении эвакуации.

Сейчас специалисты проводят комплексное обследование оборудования.

«Возобновление работы канатной дороги возможно только после завершения проверок, устранения причин произошедшего и подтверждения полной безопасности», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше