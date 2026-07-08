«Урбантех Сервис» прокомментировал ситуацию на Нижегородской канатной дороге

Проверки Ростехнадзора, прокуратуры и Следственного комитета Нижегородской области проводятся по факту инцидента, произошедшего на Нижегородской канатной дороге 5 июля, сообщает ООО «Урбантех Сервис».
Напомним, 5 июля из-за погодных условий на канатной дороге на расстоянии около 200 метров от станции «Нижегородская» остановились две кабинки с людьми. Сотрудники МЧС эвакуировали из них 12 взрослых и 4 детей. После этого работа канатной дороги была приостановлена.
«Всем пассажирам была оказана помощь в дальнейшем следовании к месту назначения», — говорится в сообщении. Компания выразила благодарность сотрудникам аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО ЧС и ПБ Нижегородской области, а также всем службам, принимавшим участие в проведении эвакуации.
Сейчас специалисты проводят комплексное обследование оборудования.
«Возобновление работы канатной дороги возможно только после завершения проверок, устранения причин произошедшего и подтверждения полной безопасности», — говорится в сообщении.