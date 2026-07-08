Под Симферополем горит лесопарковая полоса

На месте работают специалисты первого пожарно-спасательного отряда.
«Благодаря дополнительным силам и слаженной работе распространение огня не допущено, площадь локализации — 1,5 га. Работа по ликвидации продолжается», — сказано в сообщении.
Сейчас пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Всего привлечено 47 человек и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву.
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