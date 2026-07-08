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Под Симферополем горит лесопарковая полоса

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района Крыма спасатели тушат сухую траву и лесопарковую полосу. Возгорание локализовано на площади 1,5 гектара. Об сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

На месте работают специалисты первого пожарно-спасательного отряда.

«Благодаря дополнительным силам и слаженной работе распространение огня не допущено, площадь локализации — 1,5 га. Работа по ликвидации продолжается», — сказано в сообщении.

Сейчас пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Всего привлечено 47 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву.

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