Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балашихинский отравитель» признал вину и попросил суд о снисхождении

Прения по делу «балашихинского отравителя» завершились: подсудимый признал вину и попросил суд о снисхождении. Следствие установило, что Миссюра, имевший кредитную задолженность в 3 млн рублей, разработал план завладения имуществом близких. Гособвинение настаивает на пожизненном сроке для фигуранта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Московском областном суде завершились прения по делу 26-летнего Артема Миссюры, обвиняемого в серии отравлений своих родственников и друзей. Прозванный в СМИ «балашихинским отравителем» подсудимый признал вину и попросил суд не назначать ему пожизненное заключение, сообщает MK.RU.

В ходе заседания Миссюра признал, что его близкого друга Константина Каминского можно было спасти. По словам подсудимого, если бы он своевременно сообщил отцу пострадавшего, какой именно яд был применен, медики смогли бы оказать молодому человеку необходимую помощь.

Ранее государственное обвинение запросило для фигуранта пожизненный срок. Прокуратура установила, что Миссюра, имевший кредитную задолженность в размере 3 млн рублей, разработал преступный план с целью завладения имуществом своих близких. По версии следствия, мужчина целенаправленно травил родственников и знакомых — на его счету два доказанных убийства и семь эпизодов покушения на убийство.