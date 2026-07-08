«Балашихинский отравитель» признал вину и попросил суд о снисхождении

В ходе заседания Миссюра признал, что его близкого друга Константина Каминского можно было спасти. По словам подсудимого, если бы он своевременно сообщил отцу пострадавшего, какой именно яд был применен, медики смогли бы оказать молодому человеку необходимую помощь.