«Балашихинский отравитель» признал вину и попросил суд о снисхождении

В Московском областном суде завершились прения по делу 26-летнего Артема Миссюры, обвиняемого в серии отравлений своих родственников и друзей. Прозванный в СМИ «балашихинским отравителем» подсудимый признал вину и попросил суд не назначать ему пожизненное заключение, сообщает MK.RU.
В ходе заседания Миссюра признал, что его близкого друга Константина Каминского можно было спасти. По словам подсудимого, если бы он своевременно сообщил отцу пострадавшего, какой именно яд был применен, медики смогли бы оказать молодому человеку необходимую помощь.
Ранее государственное обвинение запросило для фигуранта пожизненный срок. Прокуратура установила, что Миссюра, имевший кредитную задолженность в размере 3 млн рублей, разработал преступный план с целью завладения имуществом своих близких. По версии следствия, мужчина целенаправленно травил родственников и знакомых — на его счету два доказанных убийства и семь эпизодов покушения на убийство.