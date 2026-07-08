СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском

В среду прокуратура региона проинформировала о проведении проверки после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Предварительно установлено, что пациентов в палате не было в связи с проведением в больнице ремонтных работ, а причиной отслоения отделочного слоя потолка стало подтопление в результате протечки кровли.