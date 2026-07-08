Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обрушения потолка палаты в больнице Златоуста Челябинской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Источник: РИА Новости

В среду прокуратура региона проинформировала о проведении проверки после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Предварительно установлено, что пациентов в палате не было в связи с проведением в больнице ремонтных работ, а причиной отслоения отделочного слоя потолка стало подтопление в результате протечки кровли.

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту кровли медицинского учреждения.