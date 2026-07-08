СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском

В среду прокуратура региона проинформировала о проведении проверки после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Предварительно установлено, что пациентов в палате не было в связи с проведением в больнице ремонтных работ, а причиной отслоения отделочного слоя потолка стало подтопление в результате протечки кровли.
«По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту кровли медицинского учреждения.