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Почти двое суток в Воронежской области созранялась опасность атаки БПЛА

Тревожный режим действовал в регионе более 41 часа.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежской области провели почти двое суток в режиме опасности атаки БПЛА. Угрозу, объявленную губернатором Александром Гусевым вечером 6 июля, сняли только днем 8 июля, спустя 41 час и 5 минут. Режим тревоги сопровождался сообщениями об опасности прямого удара в районах области и самом Воронеже.

Опасность атаки беспилотников объявили в понедельник в 22:53. В течение последующих часов и всего дня 7 июля сирены звучали в Острогожском, Лискинском, Бобровском, Аннинском районах и в областном центре. В первую ночь силы ПВО уничтожили 14 беспилотников. К счастью, пострадавших не было, но падение обломков привело к повреждениям имущества: в нескольких населенных пунктах оказались выбиты окна, пострадали крыши домов, заборы, гаражи и припаркованные автомобили.

Напряженная обстановка сохранялась и в ночь на 8 июля. Силы ПВО сбили еще 12 дронов, а в одном из муниципалитетов падение обломков стало причиной пожара на инфраструктурном объекте. По сообщению властей, оперативные службы ликвидировали последствия происшествий.

Официальный отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили в 15:58.

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