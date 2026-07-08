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Глава села Долгое тяжело ранен при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области зафиксирована серия атак ВСУ. В селе Долгое из-за детонации дрона тяжело ранен глава администрации и боец подразделения «Орлан», еще один военнослужащий пострадал в Шебекино.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Белгородская область подверглась серии атак со стороны ВСУ, в результате которых ранения получили представители местной власти и военнослужащие. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В селе Долгое Валуйского округа из-за детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец подразделения «Орлан». Оба мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие направлены в Валуйскую центральную районную больницу; по оценке медиков, состояние главы поселения оценивается как тяжелое.

В городе Шебекино при отражении атаки FPV-дрона получил осколочные ранения различной степени тяжести еще один боец «Орлана». У пострадавшего диагностированы ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы экстренно доставили его в Шебекинскую ЦРБ, после первичной помощи мужчину переведут в больницу № 2 Белгорода.