Глава села Долгое тяжело ранен при атаке дрона в Белгородской области

Белгородская область подверглась серии атак со стороны ВСУ, в результате которых ранения получили представители местной власти и военнослужащие. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В селе Долгое Валуйского округа из-за детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец подразделения «Орлан». Оба мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие направлены в Валуйскую центральную районную больницу; по оценке медиков, состояние главы поселения оценивается как тяжелое.
В городе Шебекино при отражении атаки FPV-дрона получил осколочные ранения различной степени тяжести еще один боец «Орлана». У пострадавшего диагностированы ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы экстренно доставили его в Шебекинскую ЦРБ, после первичной помощи мужчину переведут в больницу № 2 Белгорода.