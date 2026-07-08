Глава села Долгое тяжело ранен при атаке дрона в Белгородской области

В городе Шебекино при отражении атаки FPV-дрона получил осколочные ранения различной степени тяжести еще один боец «Орлана». У пострадавшего диагностированы ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук. Сослуживцы экстренно доставили его в Шебекинскую ЦРБ, после первичной помощи мужчину переведут в больницу № 2 Белгорода.