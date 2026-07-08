В Краснодаре возбуждено дело об убийстве и покушении после наезда на людей

Авария произошла в ночь на 8 июля. По данным из социальных сетей, водитель умышленно совершил наезд на группу молодых людей на улице Генерала Трошева. Один из них получил травмы. После этого водитель наехал на еще одного мужчину, протащил его по асфальту, переместил пострадавшего на видное место и скрылся. Один из пострадавших скончался.