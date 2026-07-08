Мотоциклист, которого переехала Audi, скончался в больнице в Казани

Напомним, авария произошла 3 июля, ее момент попал на видео. По данным правоохранителей, мужчина на мотоцикле Honda ехал по улице Привокзальной. Не выбрав безопасную скорость, он потерял управление и упал на ходу, вылетев на встречку — прямо под колеса автомобиля Audi A7, за рулем которого была 45-летняя женщина-водитель. В результате происшествия мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в ГКБ № 7 им. М. Н. Садыкова.