Мотоциклист, которого переехала Audi, скончался в больнице в Казани

Напомним, авария произошла 3 июля, ее момент попал на видео. По данным правоохранителей, мужчина на мотоцикле Honda ехал по улице Привокзальной. Не выбрав безопасную скорость, он потерял управление и упал на ходу, вылетев на встречку — прямо под колеса автомобиля Audi A7, за рулем которого была 45-летняя женщина-водитель. В результате происшествия мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в ГКБ № 7 им. М. Н. Садыкова.
«Водитель мотоцикла имел водительский стаж 10 лет и в течение последних двух лет к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. Водитель автомобиля Audi также имеет 15-летний стаж управления транспортными средствами, в течение двух лет к административной ответственности также не привлекалась», — уточняет ГИБДД.
Ранее «Татар-информ» сообщал о ДТП с мотоциклистом, влетевшим в пешеходов на остановке после столкновения с авто. Происшествие случилось вечером 4 июля в Залесном. Мотоциклист погиб на месте.