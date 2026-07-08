Суд вынес приговор белорусскому тренеру, который дал 16-летней спортсменке запрещенную таблетку, рассказывают в прокуратуре Гродненской области.
Судебное следствие установило, что 54-летний тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва из Большой Берестовицы готовил 16-летнюю спортсменку к соревнованиям по вольной борьбе. Для допуска к крупным спортивным стартам девушке требовалось снизить вес.
«Он в конце сентября 2025 года передал ей для последующего употребления одну таблетку вещества, — отмечают в прокуратуре Гродненщины, — включенного в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов».
Необходимого веса спортсменка достигла, одержала победу на международных соревнованиях, но допинг-тест показал наличие в организме запрещенного вещества.
«В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал частично, показав, что ему не было известно о том, что переданное спортсменке вещество является запрещенным. Вместе с тем, непризнательные показания обвиняемого были опровергнуты материалами уголовного дела», — сообщает прокуратура.
С учетом доказательств со стороны гособвинения суд Берестовицкого района вынес обвинительный приговор:
«На основании ч.2 ст.331−2 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин (3 150 рублей)».
Пока приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать в порядке апелляции.
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