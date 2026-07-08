Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор белорусскому тренеру, который дал 16-летней спортсменке запрещенную таблетку

В Беларуси тренер осужден за запрещенную таблетку для 16-летней спортсменки.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор белорусскому тренеру, который дал 16-летней спортсменке запрещенную таблетку, рассказывают в прокуратуре Гродненской области.

Судебное следствие установило, что 54-летний тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва из Большой Берестовицы готовил 16-летнюю спортсменку к соревнованиям по вольной борьбе. Для допуска к крупным спортивным стартам девушке требовалось снизить вес.

«Он в конце сентября 2025 года передал ей для последующего употребления одну таблетку вещества, — отмечают в прокуратуре Гродненщины, — включенного в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов».

Необходимого веса спортсменка достигла, одержала победу на международных соревнованиях, но допинг-тест показал наличие в организме запрещенного вещества.

«В ходе судебного следствия обвиняемый вину признал частично, показав, что ему не было известно о том, что переданное спортсменке вещество является запрещенным. Вместе с тем, непризнательные показания обвиняемого были опровергнуты материалами уголовного дела», — сообщает прокуратура.

С учетом доказательств со стороны гособвинения суд Берестовицкого района вынес обвинительный приговор:

«На основании ч.2 ст.331−2 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин (3 150 рублей)».

Пока приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать в порядке апелляции.

Ранее мы писали, что белорус попал в «красную зону» больницы и пропустил работу, а его уволили по статье.

Также суд вынес приговор семье Липских, которая хотела убить из мести 42 человека в Минске.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше