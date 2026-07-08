Приставы заплатят воронежцу 67 тысяч рублей за убытки от обмена валюты

По информации ведомства, судебный пристав, не имея на то законных оснований, вынес постановление о взыскании денег со счета гражданина. У мужчины списали 11 218,98 евро, которые принудительно конвертировались в рубли и помещены на депозитный счет службы приставов. Позже ведомство признало ошибку и вернуло средства, однако мужчина получил их уже в рублях. Из-за разницы валютных курсов сумма на руках у владельца оказалась значительно меньше, чем была изначально, и он обратился в суд, чтобы взыскать возникшую разницу в качестве ущерба.