Бастрыкин контролирует дело о затопленном доме в Челябинской области

Причина — бездействие коммунальщиков, из-за которого 71-летняя женщина-инвалид фактически оказалась в ловушке в собственной квартире.
Как выяснили следователи, в многоэтажке на протяжении долгого времени царит сырость из-за дырявой кровли, которую УК отказывалась чинить. В итоге дождевая вода и талый снег беспрепятственно заливают подъезды, электрощитки и жилые помещения. Из-за постоянных подтоплений отключили электричество, проводка не выдерживает влажности. Стены покрываются плесенью. Такая обстановка — не просто бытовые неудобства, а прямая угроза жизни и здоровью. Жильцы живут в страхе, что в любой момент их квартиры могут оказаться под водой.
Региональный СК уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Однако местные управленцы, судя по всему, не спешили шевелиться, пока проблемой не заинтересовались в центре.
Ранее мы сообщали об обрушении потолка в больнице Златоуста Челябинской области.