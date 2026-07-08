Бастрыкин контролирует дело о затопленном доме в Челябинской области

Как выяснили следователи, в многоэтажке на протяжении долгого времени царит сырость из-за дырявой кровли, которую УК отказывалась чинить. В итоге дождевая вода и талый снег беспрепятственно заливают подъезды, электрощитки и жилые помещения. Из-за постоянных подтоплений отключили электричество, проводка не выдерживает влажности. Стены покрываются плесенью. Такая обстановка — не просто бытовые неудобства, а прямая угроза жизни и здоровью. Жильцы живут в страхе, что в любой момент их квартиры могут оказаться под водой.