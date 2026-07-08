Суд закрыл на 70 суток ресторан в Нижнем Новгороде после отравления

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. В частности, планировка помещений не обеспечивала разделение потоков сырья и готовой продукции, а на предприятии отсутствовали дезинфицирующие средства. Кроме того, столовую посуду мыли в ванне, предназначенной для кухонной утвари. Постановление суда пока не вступило в законную силу.