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Суд закрыл на 70 суток ресторан в Нижнем Новгороде после отравления

Во время проверки специалисты выявили нарушения санитарных требований, включая отсутствие дезинфицирующих средств.

Нижегородский районный суд приостановил на 70 суток деятельность ресторана в центре Нижнего Новгорода, посетители которого ранее массово обратились за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, после посещения заведения на улице Алексеевской за медицинской помощью обратились шесть человек, включая ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. В частности, планировка помещений не обеспечивала разделение потоков сырья и готовой продукции, а на предприятии отсутствовали дезинфицирующие средства. Кроме того, столовую посуду мыли в ванне, предназначенной для кухонной утвари. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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