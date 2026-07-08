Пермячку осудили за убийство избранника после 30 лет совместной жизни

Преступление было совершено весной 2026 года в квартире на улице Качалова, где выпивали безработные сожители. В разгар застолья между 59-летней женщиной и её возлюбленным разгорелся конфликт, в ходе которого он ударил её по лицу. Пермячка разозлилась и ударила мужчину ножом в грудь. Он умер от полученного ранения.