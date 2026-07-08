Пермячку осудили за убийство избранника после 30 лет совместной жизни

Жительницу Перми осудили за убийство избранника после 30 лет совместной жизни, сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.
Преступление было совершено весной 2026 года в квартире на улице Качалова, где выпивали безработные сожители. В разгар застолья между 59-летней женщиной и её возлюбленным разгорелся конфликт, в ходе которого он ударил её по лицу. Пермячка разозлилась и ударила мужчину ножом в грудь. Он умер от полученного ранения.
Местной жительнице было предъявлено обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На суде она заявила, что не хотела смерти сожителя, а лишь защищалась от него.
«Судмедэксперты диагностировали у обвиняемой ушиб мягких тканей лица, который вред её здоровью не причинил, тогда как удар ножом женщина нанесла в жизненно важную часть тела потерпевшего», — отметили в пресс-службе.
Решением суда пермячку приговорили к 9 годам колонии общего режима. Также её обязали выплатить 1 млн рублей сестре убитого в качестве моральной компенсации.
Напомним, ранее жителя Пермского края убили из-за замечания пьяному 17-летнему подростку.