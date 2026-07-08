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В Краснодаре завели дело об убийстве после наезда на людей

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после происшествия на улице Генерала Трошева, где автомобиль наехал на нескольких человек. Один мужчина погиб, еще один получил травмы. Ход расследования поставлен на контроль в региональном управлении СК.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Уголовное дело возбуждено после происшествия, которое произошло в ночь на 8 июля на улице Генерала Трошева в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, водитель автомобиля совершил наезд на группу молодых людей, в результате чего один из них получил травмы. Затем автомобиль наехал еще на одного мужчину. Пострадавший получил повреждения, от которых скончался.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Руководитель краевого управления СК Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления.