На Урале арестовали сотрудника рехаба, обвиняемого в похищении

Ранее в среду в инстанции со ссылкой на следствие пояснили, что Антонов и неустановленные лица, будучи сотрудниками реабилитационного центра «Уралец», в поселке Полеводство незаконно лишили свободы как минимум двух человек. Там также отметили, что Антонов с другими лицами поймали девушку в Екатеринбурге и против ее воли переместили в частный дом том же поселке и удерживали ее там.