На Урале арестовали сотрудника рехаба, обвиняемого в похищении

«Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, избрал Антону Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 августа 2026 года» — говорится в сообщении.
Антонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 127 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору) и пунктом «а» части 2 статьи 126 РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору).
Ранее в среду в инстанции со ссылкой на следствие пояснили, что Антонов и неустановленные лица, будучи сотрудниками реабилитационного центра «Уралец», в поселке Полеводство незаконно лишили свободы как минимум двух человек. Там также отметили, что Антонов с другими лицами поймали девушку в Екатеринбурге и против ее воли переместили в частный дом том же поселке и удерживали ее там.
Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали данное дело. В местных СМИ сообщалось, что во вторник был задержан один из руководителей рехаба «Уралец».