Петербурженка отдала 35 млн рублей лжеразведчику, в которого влюбилась

В 2022 году мужчина написал петербурженке в соцсетях. Закрутилось общение. Так, он поведал Анастасии (прим. редакции — имя изменено), что является военным. Служил в Чечне, Карабахе, Сирии, Крыму и Африке. Также он заявлял о своей работе в контрразведке, прокуратуре и юридической сфере, владении несколькими языками, получении звания Героя России и орденов Мужества, а также о личном обучении у президента. Настя поверила «герою и защитнику» и поплыла.