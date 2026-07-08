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В Волгограде очевидцы засняли пожар в девятиэтажке на бульваре Энгельса

8 июля в Красноармейском районе Волгограда очевидцев встревожил столб дыма, поднимающийся от девятиэтажки по.

8 июля в Красноармейском районе Волгограда очевидцев встревожил столб дыма, поднимающийся от девятиэтажки по адресу бульвар Энгельса, д. 19. Объята пламенем оказался фасадная часть здания. Ликвидировать возгорание пришлось пожарным.

— В 16:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. На балконе многоквартирного жилого дома горели вещи б/у на площади 3 кв. метрах. Подразделения 6 ПСЧ ликвидировали горение в 16:32, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, благодаря оперативным действиям спасателей пламени не дали перекинуться на жилые помещения. Эвакуация жильцов не потребовалась. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / max.ru.

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