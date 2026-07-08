Дело об отмывании 113 млн рублей через онлайн-казино дошло до суда в Нижнем

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 113 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, проживающий в Москве, организовал схему по обналичиванию средств, связанных с деятельностью онлайн-казино. Для этого использовались банковские карты и SIM-карты, оформленные на третьих лиц. Полученные от игроков деньги мужчина снимал наличными и через пункты обмена цифровой валюты переводил на криптокошельки, оставляя себе процент от операций. За пять месяцев через схему прошло более 113 млн рублей.
Как установили полицейские, в преступной деятельности участвовали еще четыре человека, предоставлявшие банковские карты для проведения операций. Они уже получили обвинительные приговоры. Основному фигуранту предъявлены обвинения по 12 эпизодам неправомерного оборота средств платежей, сейчас он находится под домашним арестом. В ближайшее время материалы дела направят в Нижегородский районный суд.
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