Дело об отмывании 113 млн рублей через онлайн-казино дошло до суда в Нижнем

По версии следствия, 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, проживающий в Москве, организовал схему по обналичиванию средств, связанных с деятельностью онлайн-казино. Для этого использовались банковские карты и SIM-карты, оформленные на третьих лиц. Полученные от игроков деньги мужчина снимал наличными и через пункты обмена цифровой валюты переводил на криптокошельки, оставляя себе процент от операций. За пять месяцев через схему прошло более 113 млн рублей.