Житель Шахт лишился более полумиллиона рублей, заказав иномарку из Европы

Вскоре пришел договор, а также потребовали оплатить таможенную пошлину для ввоза автомобиля. Покупатель сначала перевел деньги и только потом решил проверить организацию, реквизиты которой указаны в договоре. Тогда он понял, что стал жертвой обмана.