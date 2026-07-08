Похитившая двух щенков чихуахуа жительница Казани получила срок

Как следует из материалов уголовного дела, 12 декабря 2025 года в деревне Куюки злоумышленница встретилась с заводчицей собак породы чихуахуа для покупки щенков. Они договорились о цене: за черного щенка покупательница должна была выплатить 30 тыс. рублей, за черно-белого — 25 тыс. Женщина передала заводчице 1 тыс. рублей наличными, после чего показала ей поддельный электронный чек из онлайн-банка, якобы подтверждающий перевод оставшихся 54 тыс. рублей. Заводчица отдала щенков аферистке, полагая, что их стоимость уже оплачена. После этого мошенница скрылась с места преступления. Одного щенка она оставила себе, а другого — передала подруге. Последняя довольно скоро продала питомца другому человеку.