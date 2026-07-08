21-летний мужчина утонул в карьере в Курортном районе Петербурга

В поселке Песочный в Курортном районе Петербурга утонул 21-летний мужчина. Инцидент случился в карьере 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Водолазы обнаружили тело на расстоянии сорока метров от берега на глубине трёх метров. Подробности происшествия уточняются.
— Сотрудники МЧС призывают граждан не купаться в необорудованных местах. Это может быть опасно для жизни и здоровья. Также не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее МЧС России напоминало, что родители должны особенно внимательно следить за детьми на пляже. Безопасность детей на воде — это обязанность взрослых.
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