Работы на коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа возобновили после укрепления котлована

Напомним, что аварийные работы ведутся на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм уже третьи сутки. Из-за этого в целях безопасности пришлось полностью перекрыть движение транспорта на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова.