Два пенсионера попали в больницу после падения дерева на авто под Воронежем

В Воронежской области два пенсионера попали в больницу после падения дерева на автомобиль, в котором они находились. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Второй — в профильном отделении медучрждения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 8 июля.
Инцидент произошёл 4 июля на автодороге Воронеж — Курск в Семилукском районе.
Дерево упало на «Жигули». За рулём автомобиля находился 81-летний мужчина. На пассажирском сиденье была женщина в возрасте 71 года.
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