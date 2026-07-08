Два пенсионера попали в больницу после падения дерева на авто под Воронежем

В Воронежской области два пенсионера попали в больницу после падения дерева на автомобиль, в котором они находились. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Второй — в профильном отделении медучрждения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 8 июля.