В Воронежской области против женщины возбудили уголовное дело за нападение на инспектора ДПС

В Новохоперском районе 29-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. Следователи подозревают ее в оскорблении полицейского и применении к нему насилия во время исполнения служебных обязанностей. Женщине вменяют две статьи УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Об этом 8 июля сообщили в региональном СУ СК.