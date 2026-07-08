Под Волгоградом двое заживо сгорели в машине после лобового столкновения с фурой

— В 16:30 на 46 км автодороги «подъезд от Р-22 “Каспий” к г. Элиста» водитель, управляя автомашиной Subaru Forester, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.