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Под Волгоградом двое заживо сгорели в машине после лобового столкновения с фурой

8 июля в Светлоярском районе Волгоградской области произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Авария.

8 июля в Светлоярском районе Волгоградской области произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Авария произошла в 16:30 вблизи села Дубовый Овраг.

— В 16:30 на 46 км автодороги «подъезд от Р-22 “Каспий” к г. Элиста» водитель, управляя автомашиной Subaru Forester, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным с места аварии фото, передняя часть легковушки оказалась полностью смята грузовиком, после чего машины вылетели на обочину. Из-за повреждения топливного бака автомобиль Subaru объял огонь. В результате произошедшего находившиеся внутри водители и пассажир погибли на месте. Обстоятельство произошедшего сейчас устанавливает следственная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.