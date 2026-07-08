Суд в Ростове вынес приговор мужчине за связь с террористами

Как следует из материалов дела, осенью 2023 года мужчина, находясь в Анапском районе Краснодарского края, вышел на связь с представителем террористов. Он принял решение выехать в Сирию для участия в деятельности группировки. Для этого он приобрёл билеты на поезд до Москвы и на самолёт до узбекского города Ургенч.