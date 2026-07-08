Суд в Ростове вынес приговор мужчине за связь с террористами

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, который пытался присоединиться к запрещённой террористической организации. Он получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые два года он проведёт в тюрьме.
Как следует из материалов дела, осенью 2023 года мужчина, находясь в Анапском районе Краснодарского края, вышел на связь с представителем террористов. Он принял решение выехать в Сирию для участия в деятельности группировки. Для этого он приобрёл билеты на поезд до Москвы и на самолёт до узбекского города Ургенч.
Когда мужчина отправил фотографию авиабилета своему куратору, тот передал ему инструкцию по нелегальному пересечению сирийской границы из Узбекистана и координаты посредника. Сразу после получения этих данных, в феврале 2024 года, мужчина был задержан сотрудниками спецслужб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.