Пристав росчерком пера освободила от долгов родственника под Волгоградом

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУ ФССП по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении своего коллеги. В превышении должностных полномочий и служебном подлоге заподозрили замначальника Светлоярского райотдела ведомства.
Подозреваемая сняла арест со счетов своего родственника, хотя у нее не было никаких оснований давать должнику доступ к деньгам, хранящимся в банке. Это выяснилось в ходе проверки.
«После того, как арест был снят, на счета мужчины поступила сумма, достаточная для погашения задолженности. Однако меры принудительного исполнения в отношении должника применены не были», — уточняет представитель регионального ГУ ФССП Анна Шлыкова.
Уголовное дело по материалам проверки возбудил следователь Светлоярского МрСО волгоградского Следкома. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.
Ранее приставы обманом проникли в дом волгоградца и арестовали его имущество.