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Пристав росчерком пера освободила от долгов родственника под Волгоградом

Подозреваемая сняла арест со счетов своего родственника, хотя у нее не было никаких оснований давать должнику доступ к деньгам, хранящимся в банке.

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУ ФССП по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении своего коллеги. В превышении должностных полномочий и служебном подлоге заподозрили замначальника Светлоярского райотдела ведомства.

Подозреваемая сняла арест со счетов своего родственника, хотя у нее не было никаких оснований давать должнику доступ к деньгам, хранящимся в банке. Это выяснилось в ходе проверки.

«После того, как арест был снят, на счета мужчины поступила сумма, достаточная для погашения задолженности. Однако меры принудительного исполнения в отношении должника применены не были», — уточняет представитель регионального ГУ ФССП Анна Шлыкова.

Уголовное дело по материалам проверки возбудил следователь Светлоярского МрСО волгоградского Следкома. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

Ранее приставы обманом проникли в дом волгоградца и арестовали его имущество.