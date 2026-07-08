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Газель загорелась посреди улицы в Нижнем Новгороде

На месте происшествия огонь тушили два боевых расчета.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 8 июля, в Ленинском районе загорелась газель. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел прямо посреди улицы Адмирала Макарова. Машина вспыхнула, из-за чего огонь разошелся на площади 8 квадратных метров.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. К тушению возгорания привлекли два боевых расчета.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что причиной пожара в доме Ропсов в Петербурге стал сон с сигаретой.

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