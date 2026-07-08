Газель загорелась посреди улицы в Нижнем Новгороде

Сегодня, 8 июля, в Ленинском районе загорелась газель. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел прямо посреди улицы Адмирала Макарова. Машина вспыхнула, из-за чего огонь разошелся на площади 8 квадратных метров.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. К тушению возгорания привлекли два боевых расчета.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что причиной пожара в доме Ропсов в Петербурге стал сон с сигаретой.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше