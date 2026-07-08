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Дом в селе Новоподклетное под Воронежем сгорел дотла

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавших при сильном пожаре в селе Новоподклетное Рамонского района, к счастью, не оказалось. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Напомним, огонь охватил частный дом на улице Брусилова днем 8 июля.

В ведомстве поделились кадрами с места происшествия, судя по ним, спасти здание не удалось — дом выгорел практически дотла.

Первыми о случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях, поделившись кадрами с места событий.

Кстати, ранее воронежские синоптики предупредили жителей региона, что с 6 июля местами по области установился чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности.

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