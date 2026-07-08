Mash: Девочка упала на доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве

Девочка скатилась с горки на доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве. Позже в резервуаре под пластиковыми шариками нашли также осколки посуды. Об этом в среду, 8 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
По неподтвержденным данным канала, инцидент произошел, когда семья пострадавшей отмечала ее день рождения. Восьмилетняя именинница получила травму руки. Ребенку потребовалась помощь медиков, которые обработали ей рану на месте. Полиции предстоит установить, как опасные предметы попали в детскую зону и кто из персонала ресторана несет ответственность за несоблюдение правил безопасности, говорится в публикации.
Официального подтверждения этой информации и комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Другой случай произошел летом 2025 года, когда женщина во время спуска с водной горки в аквапарке на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге влетела в семилетнего мальчика, после чего тот попал в реанимацию с разрывом печени.