Молния оставила без света часть российского города

Часть города Миасс Челябинской области осталась без электричества в результате удара молнии в подстанцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
В публикации говорится, что момент мощного разряда в подстанцию в районе СТО попал на камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы.
На кадрах видно, что в результате прямого попадания молнии в электроустановку произошло воспламенение объекта. По словам местных жителей, в некоторых районах населенного пункта пропал свет. У некоторых людей нет холодной воды.
До этого сообщалось, что молния попала в кафе на пляже в Сочи, после чего произошел сильный пожар. Огонь быстро перекинулся на соседние строения. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать в короткие сроки. Пострадавших нет.
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