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Самый мощный за 50 лет шторм обрушился на Калининградскую область

Самый мощный за последние 50 лет шторм обрушился на Калининградскую область в ночь на 8 июля. Волны высотой до пяти метров разрушили пляжи в Зеленоградске и смыли несколько прибрежных кафе.

Источник: Life.ru

Самый мощный за 50 лет шторм обрушился на Калининградскую область. Видео © Telegram / ЯНТАРНЫЙ ДЛБ (Новости Калининграда).

По данным МЧС, порывы западного и северо-западного ветра местами достигают 34 м/с. В Калининграде из-за шторма фиксировали падения деревья, повреждены линии электропередачи, на нескольких улицах затруднено движение транспорта. В регионе введён режим повышенной готовности, экстренные службы переведены на усиленный режим.

Жителям и туристам рекомендовано не выходить на пляжи и набережные, а также воздержаться от выхода в море на маломерных судах. Тем не менее на побережье заметили двух кайтсёрферов, которые решили воспользоваться стихией и вышли кататься, пишет SHOT.

Ранее Life.ru рассказывал, что штормовой ветер в Калининграде повалил 13 деревьев и вызвал локальные подтопления. Повреждения зафиксировали на нескольких улицах города. Из-за падения деревьев были повреждены автомобили, нарушена работа освещения и произошло отключение электричества в одном из домов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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