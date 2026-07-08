Самый мощный за 50 лет шторм обрушился на Калининградскую область

Жителям и туристам рекомендовано не выходить на пляжи и набережные, а также воздержаться от выхода в море на маломерных судах. Тем не менее на побережье заметили двух кайтсёрферов, которые решили воспользоваться стихией и вышли кататься, пишет SHOT.