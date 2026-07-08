Смертельное селфи: топ-5 случаев страшной гибели людей ради эффектных фотографий

Две туристки упали со скалы Желтый Камень в селе Кын в Пермском крае. Девушки пытались сделать эффектное фото. Одна из них погибла, вторая находится в реанимации, сообщили в администрации округа. К сожалению, подобные случаи нередки: в погоне за красивым снимком туристы не всегда соблюдают правила безопасности. Истории снимков, приведших к трагедии в 2026 году, — в материале «Вечерней Москвы».
Сбили на «фотоохоте».
Фотограф и актриса из клипа рэпера Navai Ксения Добромилова любила фотографировать байкеров, считая это «сильным источником вдохновения». 3 мая 2026 года в своих социальных сетях она анонсировала «фотоохоту» в Москве на Большой Дорогомиловской улице. К посту она приложила координаты, дату и время: 5 мая с 17:00.
Добромилова делала снимки на разделительной полосе посреди улицы. Один из байкеров в момент выполнения трюка на заднем колесе не справился с управлением и сбил девушку. Медики зафиксировали у фотографа множественные переломы, спасти ее не удалось. Мотоциклист же получил травмы, но отказался от госпитализации. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
Пятеро утонули из-за эффектного кадра.
19 мая 2026 года на озере Байкал перевернулся катер с туристами. На борту находились 18 человек, из которых пятеро погибли. Известно, что катер был полностью исправен, а предварительной причиной опрокидывания судна эксперты называли перегруз. Пассажиры должны были за 10 дней поездки, отправившись из Улан-Удэ, пересечь Байкал и побывать в Китае и Монголии.
Позднее источники, знакомые с обстоятельствами произошедшего, назвали другую причину, по которой мог перевернуться катер. Утверждается, что пассажиры якобы пытались сделать эффектную фотографию. Для этого группа туристов сконцентрировалась в одной части судна, что нарушило баланс катера. Вместе с тем капитан решил выполнить маневр для выхода на лед. Поднявшаяся волна спровоцировала крен катера, что и привело к его опрокидыванию, сообщает «Лента.ру».
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Падение с высоты на глазах подруг.
24 мая 2026 года жительница города Усолье-Сибирское вместе с подругами отправилась к Белым скалам в селе Холмушино Иркутской области. Девушка часто проводила время с близкими и нередко делилась в социальных сетях кадрами с ними. В этом году она должна была окончить университет.
Девушка забралась на высокий скальный выступ и попросила других сфотографировать ее. После нескольких кадров под ее ногами провалился грунт. Девушка упала с высоты около 100 метров. Прибывшие на место трагедии медики транспортировали пострадавшую в больницу, но по пути в учреждение она скончалась, сообщает «Комсомольская правда — Иркутск».
Подросток до сих пор не найден.
22 июня 2026 года в Горном Алтае произошла трагедия. 15-летний подросток, приехавший на отдых из Новосибирска со своими родителями и другом, поднялся на скалу в селе Эдиган. Он стал делать селфи, но оступился и упал со скалы в реку Катунь. Подростка стало уносить бурным течением на глазах у очевидцев.
К поискам мальчика привлекли инструкторов-сплавщиков, спасателей, сотрудников полиции и волонтеров. Его пытались найти в том числе с помощью беспилотников и катеров, но безуспешно. По состоянию на 2 июля было обследовано 30 километров акватории и береговой линии, однако найти подростка так и не удалось. Поиски были приостановлены, сообщает «Комсомольская правда — Барнаул».
Падение гида без лицензии сняли на видео.
В Бразилии 28 июня 2026 года Кайо Роша Агиар Аррабал сопровождал туристическую группу, хотя проходил маршрут впервые и не имел официальной лицензии гида. Он поднялся на каменную площадку тропы Pedra do Macaco в городе Марика, чтобы сфотографироваться. В этот момент его снимала на видео спутница. Женщина пыталась предупредить его, чтобы тот был осторожнее. Через несколько секунд после падения Кайо она начала кричать.
Спасти мужчину не удалось. Его поиски осложнили рельеф и густая растительность, а потому нашли его лишь спустя четыре часа с начала спасательной операции. К тому моменту он уже скончался от полученных травм. Предположительно, Кайо попытался спуститься не с той стороны скалы и потому сорвался. Кроме того, финальный участок тропы Pedro do Macaco требует альпинистского опыта и специальных навыков. Были ли таковые у погибшего, не сообщается.
Желание сфотографировать себя или мир вокруг нередко доводит людей до смертельной опасности. С чем это связано, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.