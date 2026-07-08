Смертельное селфи: топ-5 случаев страшной гибели людей ради эффектных фотографий

Спасти мужчину не удалось. Его поиски осложнили рельеф и густая растительность, а потому нашли его лишь спустя четыре часа с начала спасательной операции. К тому моменту он уже скончался от полученных травм. Предположительно, Кайо попытался спуститься не с той стороны скалы и потому сорвался. Кроме того, финальный участок тропы Pedro do Macaco требует альпинистского опыта и специальных навыков. Были ли таковые у погибшего, не сообщается.