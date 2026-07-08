За неделю воронежские волонтеры помогли найти 25 человек, пропавших без вести

Только в понедельник из пяти заявок четыре оказались срочными. 17-летний парень вернулся домой сам. По заявке о пропаже двух детей (в возрасте 4 и 5 лет) готовился выезд, но их, к счастью, нашли родственники — малыши в безопасности. 78-летнюю бабушку удалось вернуть близким благодаря сотрудникам «Островка безопасности». Дедушку 88 лет нашли на следующий день после исчезновения случайные прохожие и проводили до дома. Бабушку 74 лет родственники тоже нашли сами.