Новый поворот в истории убитой в Ачинске пятилетней девочки: Мать призналась

Мать рассказала, что 27 июня текущего года вывела дочь из дома под предлогом похода в магазин, после чего завела в безлюдное место и задушила. Отмечается, что, оставив тело дочери, женщина проследовала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.