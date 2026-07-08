Новый поворот в истории убитой в Ачинске пятилетней девочки: Мать призналась

Мать пятилетней девочки в Ачинске полностью признала вину в ее убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.
Екатерина с дочкой в Ачинске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.
Мать рассказала, что 27 июня текущего года вывела дочь из дома под предлогом похода в магазин, после чего завела в безлюдное место и задушила. Отмечается, что, оставив тело дочери, женщина проследовала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.
А вот она уже в Новосибирске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления.