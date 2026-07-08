Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый поворот в истории убитой в Ачинске пятилетней девочки: Мать призналась

Мать убитой в Ачинске пятилетней девочки признала вину.

Источник: Комсомольская правда

Мать пятилетней девочки в Ачинске полностью признала вину в ее убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.

Екатерина с дочкой в Ачинске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Мать рассказала, что 27 июня текущего года вывела дочь из дома под предлогом похода в магазин, после чего завела в безлюдное место и задушила. Отмечается, что, оставив тело дочери, женщина проследовала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.

А вот она уже в Новосибирске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления.