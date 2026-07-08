Мать пятилетней убитой девочки в Ачинске признала свою вину

Мать убитой в красноярском городе Ачинске пятилетней девочки признала свою вину в содеянном. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Установлено, что 27 июня женщина под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям. Там она и задушила ребенка. Тело убитой женщина оставила в растительности на насыпи, после чего автостопом проследовала в Красноярск, Томск и Новосибирск, где она попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
Сегодня женщину доставили в Красноярский край.
В ходе допроса фигурантка полностью признала свою вину в содеянном. Она пояснила, что убила дочь из-за личных неприязненных отношений, в том числе к мужу.
В ближайшее время женщине предъявят обвинения в рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.