Жительница Ачинска призналась в убийстве пятилетней дочери

По данным следствия, 27 июня она предложила дочери пойти в магазин и вышла с ней из дома в Ачинске. Затем она отвела ее в безлюдное место около железнодорожных путей, где задушила. Женщина оставила тело ребенка на насыпи, после чего автостопом добралась в Новосибирск.